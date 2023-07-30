Diyarbakır'da Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Saldırıları Protesto Eden Miting

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları protesto etmek için düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda Vakıf tarafından organize edilen mitinge binlerce kişi ellerinde Kur'an-ı Kerim ile katıldı. Tekbirlerin atıldığı mitingde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu ve konuşmalar yapıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Adnan Akgönül, son birkaç yıldır Avrupa ülkelerinde, özellikle İsveç ve Danimarka'da İslam düşmanları sistematik bir şekilde Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarda bulunduğunu hatırlattı. Kur'an-ı Kerim'in alçakça yakıldığını, yırtıldığını ve ayaklar altına alındığını belirten Akgönül, "Bu ülkelerin idarecileri ise buna izin vermekle kalmıyor, yapılan bu alçaklığı fikir hürriyeti olarak açıklıyorlar. Şunun bilinmesini isteriz ki bu yapılanlar, Haçlı saldırılarının bir devamıdır ve arka planında ABD ve Siyonistler vardır" dedi.

Yapılan bu alçak eylemleri şiddetle telin ettiğini ve bedeli ne olursa olsun Kur'an-ı Kerim'e her zaman ve zeminde sahip çıkılacağını vurgulayan Akgönül, şunları kaydetti:

"Buradan ilan ediyoruz. Bu alçakça saldırılara etkili bir tepki ortaya koymak ve kutsallarımıza sahip çıkmak için buradan bütün Müslümanlara çağrıda bulunuyoruz: Bütün Müslümanlar Kur'an'a ve Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselama yapılan hakaretlere, fiili saldırılara karşı tek yürek ve tek ses olmalı, hep birlikte ayağa kalkmalıdırlar. Saldırılara izin veren Batılı ülkelere karşı tepkilerini ortaya koymalıdırlar. Kur'an-ı Kerim'e ve Hz. Peygamberin Sünnet-i Seniyyesine bağlılıklarını en gür sedayla haykırmalıdırlar. Kur'an'a ve sünnete her zamankinden daha fazla sarılmalıdırlar. Kafirleri ve münafıkları Allah'ın kitabı ve Peygamberin sünnetini yaşayarak kahretmelidirler. İslam'ın sönmez ve söndürülemez bir nur olduğunu, Kur'an'a ve Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselama saldıranların gözüne sokmalıdırlar."

İslam ülkelerine ve uluslararası kuruluşlara da çağrıda bulunduklarını ifade eden Akgönül, "İslam İşbirliği Teşkilatı derhal toplanmalı ve bu konu üzerinde çok daha ciddi durmalıdır. Müslüman ülkelerin devlet başkanları ve dışişleri bakanları bir araya gelmeli, saldırgan ülkelere karşı ortak kararlar almalıdırlar. Müslüman ülkelerin ortaya koyacakları tepki ve ortak kararlar, İsveç ve Danimarka gibi bu eylemlere arka çıkan ülkeleri cezalandırıcı ve caydırıcı tarzda olmalı, ümmetin birlik ve beraberliğini göstermelidir. Bu bağlamda, Türkiye İsveç'in NATO'ya üyeliğini kabul etmemeli, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütün siyasi partiler ret oyu kullanarak tepkilerini ortaya koymalıdırlar" ifadelerini kullandı.

Miting, konuşmaların ardından dağıldı.

Mitinge HÜDA-PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. - DİYARBAKIR