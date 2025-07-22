Diyarbakır'da Kum Yüklü TIR Devrildi

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Bismil ilçesinde kum yüklü bir TIR'ın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Kazada yaralanan olup olmadığına dair inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kum yüklü TIR devrildi.

Kaza, öğle saatlerinde Bismil- Diyarbakır kara yolu 40'ıncı kilometresinde bulunan Üçtepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AZ 145 plakalı kum yüklü TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kum yola saçılırken, kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat süreyle trafiğe kapandı. TIR çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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