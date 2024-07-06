Diyarbakır'da kum yüklü kamyon devrildi, şoför yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kum yüklü kamyonun devrilmesi sonucu şoför yaralandı. Kazada, kamyonun kontrolünü kaybeden şoförün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde devrilen kum yüklü kamyonun şoförü Veysi K., yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Veysi K.'nin kontrolünü yitirdiği 21 FE 077 plakalı kum yüklü kamyon devrildi. Kazada kamyon şoförü Veysi K. yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Veysi K., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Veysi K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yola savrulan kumun kaldırılması sırasında bir süre trafiğin tek şeritten sağlandığı yol, yeniden trafiğe açıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.