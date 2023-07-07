Diyarbakır'da Kulübede Çıkan Yangın Buğday Tarlasına Sıçradı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kulübede çıkan yangın, buğday ekili araziye sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak 10 dönüm alan küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde kulübede çıkan yangın, buğday ekili araziye sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında, 10 dönüm alan küle döndü.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel
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