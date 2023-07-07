Üye Girişi
Haberler
Diyarbakır'da Kulübede Çıkan Yangın Buğday Tarlasına Sıçradı

Diyarbakır'da Kulübede Çıkan Yangın Buğday Tarlasına Sıçradı

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kulübede çıkan yangın, buğday ekili araziye sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak 10 dönüm alan küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde kulübede çıkan yangın, buğday ekili araziye sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında, 10 dönüm alan küle döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Yenişehir İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title