Diyarbakır'da Kulübede Çıkan Yangın Buğday Ekili Araziye Sıçradı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kulübede çıkan yangın, buğday ekili araziye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde kulübede çıkan yangın, buğday ekili araziye sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında, 10 dönüm alan küle döndü.
Kırsal Sancar Mahallesi'ndeki kulübede, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa süre buğday ekili araziye sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alıp, söndürdü. 10 dönümlük alan yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel