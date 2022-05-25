DİYARBAKIR - "KÜLL (Esma'ül Hüsna)" sergisi açıldı - Haberler

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Fetih Haftası etkinlikleri kapsamında "KÜLL (Esma'ül Hüsna)" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Fetih Haftası kapsamında Özden Aydın'ın "KÜLL (Esma'ül Hüsna)" sergisini Diyarbakırlılarla buluşturdu.

Aydın'ın 2016 yılında başlayıp 2018 yılında tamamladığı ve Esma'ül Hüsna'nın 99 ismini ebru sanatıyla yorumladığı eserlerinden oluşan sergisi, 30 Temmuz'a kadar Keçi Burcu'nda sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Sanatçı Özden Aydın, koleksiyonu 3 yılda tamamladığını söyledi.

Sergide zikir temasını işlediğini belirten Aydın, "Allah'ın 99 ismini ebru sanatı ile icra ettim ve İslam geometrisi ile de birleştirerek ebrunun süsleme unsurlarını kullandım eserlerde." dedi.

Aydın, sergiyi Diyarbakır'da düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sergiyi gezen Zehra Yükkaldıran, Büyükşehir Belediyesinin sürekli yeni etkinlikler düzenlediğini, fırsat buldukça bu etkinliklere katıldığını belirtti.

Yükkaldıran, "Sergi gerçekten çok güzel, maneviyatı çok yüksek. Böyle güzel sergilerin devamını diliyorum. Emeği geçenlerin ellerine sağlık, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Atiye Rençber ise sergiyi çok beğendiğini ifade ederek, "Çok duygulandık aslında her ismin ne kadar büyük bir anlamı olduğunu gördük. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.