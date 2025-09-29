Haberler

Diyarbakır’da Kuaföre Sopalı Saldırı: İş Yeri Sahibi Yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, ellerinde sopalarla bir kadın kuaför dükkanına giren iki şüpheli, iş yerinin camlarını kırıp, sahibini darbederek yaraladı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DİYARBAKIR'da ellerinde sopalarla kadın kuaför dükkanına giren 2 şüpheli, iş yerinin camlarını kırıp, sahibini darbederek yaraladı. Saldırı, kameraya yansıdı.

Olay, 27 Eylül'de Bağlar ilçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle ellerinde sopalarla kadın kuaförü dükkanına gelen 2 kişi, iş yerinin camlarını kırdı, ardından iş yeri sahibi olan kadını darbetti. Çevredekilerin araya girmesinin ardından saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı ve sonra saldırganlardan şikayetçi oldu.

Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin sopalarla kuaföre geldiği, camlara vurduğu, içeri doğru sopayla hamle yaptıkları, daha sonra iş yeri sahibinin merdivenden düştüğü anlar yer aldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
