Diyarbakır'da Kuaför Dükkanına Sopalı Saldırı!

Diyarbakır'da iki şüpheli, kadın kuaför dükkanına girerek camları kırdı ve iş yeri sahibini darbederek yaraladı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, 27 Eylül'de Bağlar ilçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle ellerinde sopalarla kadın kuaförü dükkanına gelen 2 kişi, iş yerinin camlarını kırdı, ardından iş yeri sahibi olan kadını darbetti. Çevredekilerin araya girmesinin ardından saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı ve sonra saldırganlardan şikayetçi oldu.

Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin sopalarla kuaföre geldiği, camlara vurduğu, içeri doğru sopayla hamle yaptıkları, daha sonra iş yeri sahibinin merdivenden düştüğü anlar yer aldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK –Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
