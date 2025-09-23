Diyarbakır'da Kreşte Çocuklara Kötü Muamele İddiası

Diyarbakır'da özel kreşte görevli öğretmenlerin çocuklarına kötü muamelede bulunduğunu öne süren veliler, Diyarbakır Adliyesi'ne gelip suç duyurusunda bulundu. Ailelere Diyarbakır Barosu yönetimi ve Diyarbakır Özel Kreşler Derneği (DÖKDER) üyeleri de destek verdi. Velilerden Cihan Güneri, olaya sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Çocuklarımızın ve yeğenlerimizin gittiği kreşte onlara şiddet uygulandığını gördük. Bu da kabul edilemez. Savunmasız, masum çocuklara şiddet sadece onların canını acıtmakla kalmaz, ruhlarında derin yaralar açar. Biz buna sessiz kalmayacağız. Çocuklarımızın güvenliği, huzuru ve mutluluğu için gereken tüm adımları atacağız. Her anne, baba, her aile bilir ki çocuklarımız bize emanettir. Onların masumiyetini ve gülüşlerini korumak en kutsal görevimizdir. Kimsenin hiçbir gerekçeyle çocuklara şiddet uygulamasına izin vermeyeceğiz ve hukuki olarak da bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız dedi.

DÖKDER üyesi Ercan Kıratlı ise sürecin takipçisi olacaklarını ifade ederek, "Diyarbakır'da bir kreşte meydana gelen ve hepimizi derinden yaralayan şiddet olayı, yalnızca çocuklarımızın değil, tüm toplumun vicdanını kapanmaz bir iz bırakmıştır. Çocuklarımız hayatın en masum ve en korumaya muhtaç varlıklarıdır. Onlara gösterilecek sevgi, şefkat ve anlayış hem ailelerimizin hem eğitimcilerin hem de toplumun ortak sorumluluğudur. Bu nedenle yaşanan olay yalnızca bir kuruma değil, hepimizin yüreğine ağır bir darbe vurmuştur. Bizler dernek olarak şiddetin her türlüsüne karşı duruyor, çocuklarımızın hakkını korumak için ilgili kurumlarla iş birliği içinde sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz diye konuştu.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,