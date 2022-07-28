Diyarbakır'da KPSS için nüfus müdürlükleri açık tutulacak - Haberler

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Diyarbakır'da KPSS için nüfus müdürlükleri açık tutulacak

Diyarbakır'da KPSS için nüfus müdürlükleri açık tutulacak

Diyarbakır'da 21 Temmuz ile 6-7 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılacak adaylar için Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir İlçe Nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

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Diyarbakır'da 21 Temmuz ile 6-7 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ( Kpss ) katılacak adaylar için Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir İlçe Nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, KPSS'ye katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nı kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için sınava giriş belgesi ile bir adet biyometrik fotoğrafı yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak geçici kimlik belgesi verilecek.

Adaylar için Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlükleri 31 Temmuz 07.00-14.30 ile 6 Ağustos 07.00-14.30 ve 07 Ağustos 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Kayapınar Bağlar KPSS Güncel Haberler

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