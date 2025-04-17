Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'CHP'ye kayyum atanacak' iddialarına yalanlama

CHP ile ilgili kayyum iddiasına soruşturma! Açıklamalar peş peşe geldi
Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken '3 T' çağrısı

Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken "3 T" çağrısı
Sırrı Süreyya Önder'in doktoru Prof. Sağbaş: Kızı yanına girdiğinde tepki verdi

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
CHP'ye kayyum atanacağını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma

"CHP" iddiası başını yaktı! Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma

Diyarbakır'da Kozmetik Ürün İmalathanesinde Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Mega Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik ürün imalathanesinde çıkan yangın, çevredeki iki depoya sıçradı. İtfaiye ve güvenlik ekipleri yangını kontrol altına alırken, depoda mahsur kalan 3 kedi yavrusu kurtarıldı.

Diyarbakır'da, Mega Sanayi Sitesi'nde kozmetik ürün imal edilen depoda çıkan ve iki depoya sıçrayan yangın söndürüldü.

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Mega Sanayi Sitesi'nde kozmetik ürün üretimi yapılan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler deponun çevresindeki iki depoya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Jandarma ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı.

Yangında, çalışanların bakımını üstlendiği 3 kedi yavrusu depoda mahsur kaldı. Dumandan etkilenen kediler, jandarma ekiplerince kurtarılarak çalışanlara teslim edildi.

Kedilerin tedavi için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüleceği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince ve TOMA ile yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü.

Depolarda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.