Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3) - Haberler

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Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3)

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORDiyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), bir kozmetik firmasının imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), bir kozmetik firmasının imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. 550 çalışanın olduğu fabrikadaki yangına Diyarbakır'ın yanı sıra Mardin, Batman, Bingöl ve Elazığ gibi komşu illerden de gönderilen desteklerle toplamda 26 itfaiye aracı, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 15, jandarmaya ait 2 TOMA ile müdahale edildi. Sağlık, polis, jandarma, AFAD, UMKE ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri ile birlikte toplamda 250'yi aşkın personelin görev yaptığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Diyarbakır OSB Güncel Haberler

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