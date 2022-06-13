Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (2)

ADANA'DAN YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ BEKLENİYOR

Diyarbakır OSB'deki kozmetik firmasının imalathanesindeki çıkan yangın nedeniyle bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali Ali ihsan Su, can kaybı olmadığını belirterek, "Ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Şu anda can kaybımız yok. Herhangi bir yaralımız yok. Ufak tefek dumandan etkilenen arkadaşlarımız var ama çok da önemli bir şey yok. Firmadan aldığım bilgilere göre içeride herhangi bir kimsenin olmadığını, sayım yaptıklarını ve herkesin dışarıda olduğunu ifade ettiler. Adana'dan da helikopter talep ettik. O da yola çıktı geliyor. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. 550 çalışan olduğunu söylediler. Yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemelerden sonra ayrıca bilgi verilecek" dedi.