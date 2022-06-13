Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (2) - Haberler

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Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (2)

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (2)

ADANA'DAN YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ BEKLENİYORDiyarbakır OSB'deki kozmetik firmasının imalathanesindeki çıkan yangın nedeniyle bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali Ali ihsan Su, can kaybı olmadığını belirterek, "Ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar.

ADANA'DAN YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ BEKLENİYOR

Diyarbakır OSB'deki kozmetik firmasının imalathanesindeki çıkan yangın nedeniyle bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali Ali ihsan Su, can kaybı olmadığını belirterek, "Ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Şu anda can kaybımız yok. Herhangi bir yaralımız yok. Ufak tefek dumandan etkilenen arkadaşlarımız var ama çok da önemli bir şey yok. Firmadan aldığım bilgilere göre içeride herhangi bir kimsenin olmadığını, sayım yaptıklarını ve herkesin dışarıda olduğunu ifade ettiler. Adana'dan da helikopter talep ettik. O da yola çıktı geliyor. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. 550 çalışan olduğunu söylediler. Yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemelerden sonra ayrıca bilgi verilecek" dedi.

Öte yandan zehirli gazlara karşı özel kıyafetli UMKE VE AFAD ekipleri, yangın alanında incelemelerde bulunarak, içeride kimse olup olmadığını kontrol etti. Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri de oksijen çadırı kurdu. Ayrıca bölgedekilere sık sık zehirli gaz uyarısı yapılarak fabrikadan uzak durulmaları istendi. Alandakilerin kimyasal gaza maruz kalıp kalmadıklarının tespiti için AFAD ekiplerince cihazlarla ölçüm yapılıyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Ali İhsan Su Adana su Güncel Haberler

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