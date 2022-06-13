Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (1) DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), kozmetik firmasının imalathanesinde yangın çıktı. DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ), kozmetik firmasının imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, çok sayıda kişi dumandan etkilendi. Diyarbakır OSB'deki kozmetik firmasının imalathanesinde, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürerken, zaman zaman patlamalar da oldu. Söndürme çalışmalarına destek için bölgeye TOMA'lar da sevk edildi. Yangında dumandan etkilenenler, sağlık görevlilerince ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kilometrelerce uzaklıktan dumanları gözüken yangını kontrol altına almak için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel Organize Sanayi Bölgesi Diyarbakır OSB Güncel Haberler

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