Diyarbakır'da Köy Okulları için Uygulamalı Eğitim Programı Başladı

Köy okullarında görev yapan 120 öğretmen, 4 gün sürecek uygulamalı eğitime alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, "Kırsal Alanlarda Eğitimde Kalite Artışı ve Eğiticilerin Eğitimi Programı" kapsamında 120 öğretmene 4 gün sürecek uygulamalı eğitimlerle sınıf yönetimi, sosyal duygusal öğrenme, drama, doğada öğrenme gibi alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı sunulacak.

Diyarbakır ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlükleri, kırsal bölgelerde görev yapan 450 öğretmenin katılım sağlayacağı pedagojik, mesleki ve psikososyal açıdan güçlendirilmesi için "Kırsal Alanlarda Eğitimde Kalite Artışı ve Eğiticilerin Eğitimi Programı" hazırladı.

Proje ile kırsalın kendine özgü sosyo-kültürel ve çevresel özelliklerini eğitimde avantaja dönüştürmek, yenilikçi ve sürdürülebilir öğrenme ortamları oluşturulması hedefleniyor.

Programa katılan 120 öğretmene 4 gün sürecek uygulamalı eğitimlerle sınıf yönetimi, sosyal duygusal öğrenme, drama, doğada öğrenme gibi alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı sunulacak. 50 öğretmen "Aile Eğitimi", "Sınıf Yönetimi" ve "Özel Gereksinimli Çocuklarla Çalışma" alanlarında eğitici olarak yetiştirilecek.

Eğitime katılan Bahşiler Türkiye Yardım Sevenler Derneği Atatürk İlkokul Müdürü Resul Üstüntaş, bu eğitimlere daha önce de katıldığını, bu eğitimlerin yaygınlaşması için bunu ilçedeki okullarda da paylaştıklarını söyledi.

Üstüntaş, köy okulundaki bütün arkadaşlarının eğitime katıldığını belirterek, "Biz, çok verim aldık. Köyde değişim yenilikle başlar. Bunu gerçekten biz yaşayarak gördük. Kendi okulumuzda birçok çalışma yaptık. Ancak yeni başlayan öğretmen arkadaşlarımız bu konuda tecrübe edinsinler diye bu tarz eğitimlerin sürekliliği gerçekten çok önemlidir. Bu konuda eğitimi düzenleyen kurumlara, il müdürümüze teşekkür ederiz. Bu eğitimlerin devam etmesini temenni ederim" dedi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Eliaçık köyünde görev yapan sınıf öğretmeni Didem Çelebi ise, bu eğitimlerin tatlı köy okulunda yalnız olmadığını hissettirdiğini, mesleki gelişimime katkı sağladığını kaydetti.

Mesleki gelişimime katkı sağladığı için dolaylı yönden de çocuklara katkısı olduğunu değerlendiren Eliaçık, "Bu şekilde daha özgüvenle, daha ne yaptığını bilen bir öğretmen oluyorum. Bu da beni daha mutlu bir öğretmen yapıyor. Mutlu bir öğretmen demek mutlu çocuklar demek, mutlu bir toplum demek. Bu yüzden bu eğitime katkısı olan herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, İl Müdür Yardımcısı Zülfü Özkan, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve öğretmenler katıldı.