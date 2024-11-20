Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Koruyucu Aile Tanıtım Semineri Başladı

Diyarbakır'da Koruyucu Aile Tanıtım Semineri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Koruyucu Aile Tanıtım Semineri', rehber öğretmenler ve idarecileri bilgilendirmek amacıyla başladı. İl Müdürü Aydın Polat, koruyucu aile hizmetinin önemine vurgu yaptı.

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimince, rehber öğretmenler ve idarecilere yönelik olarak düzenlenen "Koruyucu Aile Tanıtım Semineri" başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Aydın Polat, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, koruyucu aile hizmetinin önemine değindi.

Kuruluş bakımında kalan her çocuğun bir aileye olan ihtiyacı olduğunu ifade eden Polat, "Bu hizmetin tanıtılmasında ve koruyucu aileye çocuk yerleştirme sayısının artırılmasında rehber öğretmenlerin ve milli eğitim camiasının üstlendiği rol önemli. Çocukların aile ortamında büyümesini destekleyen koruyucu aile modelinin yaygınlaşması adına önemli bir farkındalık oluşturması hedeflenmektedir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 346 rehber öğretmene verilmek üzere planlanan eğitim, 5 oturumda ve 4 gün boyunca devam edecek.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu

 'Öldür çocuğu' ifadesiyle kan dondurmuştu! Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu

Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu

 MHP'de deprem: Üç milletvekilinin istifası istendi

MHP'de üç milletvekilinin istifası kabul edildi
İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

İsrail, Türkiye'nin yanı başındaki ülkeyi vurdu! 36 ölü, çok sayıda yaralı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Mustafa Demir kimdir? Mustafa Demir MHP'den enden istifa etti? İsmail Akgül kimdir? İsmail Akgül MHP'den enden istifa etti? Hasan Basri Sönmez kimdir? Hasan Basri Sönmez MHP'den neden istifa etti? MHP istifa eden vekiller kim? Annem Ankara Hasan kimdir? Annem Ankara Zuhal kimdir? Annem Ankara oyuncuları kim? Annem Ankara karakterleri kim? Wolfsburg Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Wolfsburg GS maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Annem Ankara dizisinin konusu ne? Annem Ankara 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.