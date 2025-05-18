Diyarbakır'da "Koruyucu Aile Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Diyarbakır'da 'Koruyucu Aile Hatıra Ormanı' oluşturuldu
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Diyarbakır'da "Koruyucu Aile Hatıra Ormanı" oluşturuldu Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile "Koruyucu Aile Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Diyarbakır'da "Koruyucu Aile Hatıra Ormanı" oluşturuldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile "Koruyucu Aile Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmeleri kapsamında; Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile "Koruyucu Aile Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Proje, Kent Ormanı yerleşkesi içerisinde, Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle oluşturulup 69 koruyucu aile ve 97 çocuğun katılımıyla doğaya umut olacak fidanlar toprakla buluşturuldu.

Açılışta konuşan Vali Murat Zorluoğlu, koruyucu ailelerin fedakarlığını ve çocukların geleceğe umutla bakmalarını simgeleyen bu anlamlı projenin aile, doğa ve toplum arasındaki güçlü bağın bir nişanesi olarak kent belleğinde yerini aldığını söyledi.

Zorloğlu, çocuklara maddi ve manevi destekleri için müteşekkir olduklarını ifade ederek, "Şahsım ve devletim adına tüm koruyucu anne babalarımıza teşekkür ediyorum. Onların bu fedakarlıkları, emekleri, gayretlerinin bir nişanesi olarak da bugün Diyarbakır'da koruyucu ailelerimiz adına bir hatıra ormanı oluşturuyoruz. İnşallah koruyucu ailelerimizi sayısı artsın. Koruyucu ailelerin yanında yetişen, desteklenen çocuklarımızın sayısı artsın. Hatıra ormanı hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Program; Vali Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, koruyucu aileler ve çocukların katılımlarıyla gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Güncel
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