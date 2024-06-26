Diyarbakır'da Koruyucu Aile Hakkında Bilgilendirme Standı Açıldı

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açılan stantta vatandaşlara koruyucu aile hakkında bilgi verildi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde stant açan kurum yetkilileri, toplumda koruyucu aile anlayışını arttırmak amacıyla vatandaşları bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde koruyucu aile sisteminin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kimsesiz çocuklar için kuruluşlar açtığını ancak buna rağmen çocukların aile ortamına ihtiyaç duyduğunu belirten Polat, şöyle dedi:

"Diyarbakır'da toplam 83 çocuğumuz bazılarında 2 kişi olmak üzere 63 ailemizin yanındadır. Bu çocuklarımız öksüz, yetim veya parçalanmış ailelerin çocuklarıdır. Bu çocuklarımıza sevgi ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda alışveriş merkezlerine stant açtık. İlgili kişilere koruyucu aile sistemini anlatıyoruz, broşür dağıtıyoruz. Uygun olan istekli ailelerimizle daha sonra il müdürlüğümüzde görüşeceğiz. Şu anda kuruluşlarımızda 400'e yakın çocuğumuz var. Daha çok 0-6 yaş arası çocukları koruyucu aile sisteminden yararlandırmak istiyoruz."

Kentteki vatandaşların koruyucu aile konusunda hassas olmaları gerektiğini ifade eden Polat, çocukları sıcak aile ortamına kavuşturmalarının önemli olduğunu kaydetti.

Vatandaşlardan Abdussamet Kaya da koruyucu aile konusunda yürütülen çalışmanın çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bunun daha da yaygınlaşmasını diliyorum. Türkiye'de çeşitli sebeplerden devlet koruması altına alınan çocuklar var. Kurum her ne kadar fizyolojik ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılasa da psiko sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için aile ortamı gerekiyor. Farkındalığın oluşturulması açısından bu tür hizmetler çok önemli." ifadelerini kullandı.