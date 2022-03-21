Diyarbakır'da korsan taksi ve servis araçlarına yönelik denetim - Haberler

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Diyarbakır'da korsan taksi ve servis araçlarına yönelik denetim

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır'da korsan taksi ve servis araçlarına yönelik denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, taksi taşımacılığının kayıt altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve ulaşım hizmetlerinin bir düzen içerisinde sürdürülmesi için denetimleri sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, taksi taşımacılığının kayıt altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve ulaşım hizmetlerinin bir düzen içerisinde sürdürülmesi için denetimleri sürdürüyor.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ergani, Silvan ve Bismil ilçelerinde Emniyet Müdürlüğü koordinesinde servis araçları ile korsan taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada denetimin yanı sıra ticari taksi plakası sahibi ve şoförleriyle görüşülerek konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Şehir içi minibüslere yönelik yapılan denetimde ise araçların ruhsat ve yaş kontrolleri sağlandı.

İlçelerde yapılan uygulamada 7 araca cezai işlem uygulandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğünün korsan taşımacılığa yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimleri devam edecek.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Taksi, Güncel, Haberler

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