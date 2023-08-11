Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde site içinde bir binada çıkan yangında aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi dumandan etkilendi. Yangın, merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi 1006. Sokak'ta Rojava Sitesi'nin A-2 Blok'unun 9. katındaki dairede çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında çocuklar, bina sakinleri ve itfaiye erinin de olduğu çok sayıda kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere ilk müdahalelerini yaparken bazıları tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni hazırlanacak rapor sonrası belirleneceği öğrenildi.

Diyarbakır'da korkutan yangın: Çocukların da olduğu çok sayıda kişi dumandan etkilendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde site içinde bir binada çıkan yangında aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi dumandan etkilendi.

Yangın, merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi 1006. Sokak'ta Rojava Sitesi'nin A-2 Blok'unun 9. katındaki dairede çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında çocuklar, bina sakinleri ve itfaiye erinin de olduğu çok sayıda kişi dumandan etkilendi.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere ilk müdahalelerini yaparken bazıları tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni hazırlanacak rapor sonrası belirleneceği öğrenildi.