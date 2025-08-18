Diyarbakır'da Korkunç Olay: Eşini Vurup İntihar Etti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, bir kişi taksideki eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Olayda sürücü de yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişi, taksideki karısını silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Şeyh Şamil Mahallesi 627. Sokak'ta, taksideki karısı N.D'ye (24) henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş ederek ağır yaralayan K.D. (29), daha sonra intihar girişiminde bulundu.

Saldırı sırasında araç sürücüsü İ.Y. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Biri kentteki özel bir hastaneye, diğeri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan karı koca yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
500
