Diyarbakır'da Otomobil Korkuluğa Çarptı: 4 Yaralı
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda gerçekleşen kazada sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BBL 078 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Parkı mevkisinde korkuluğa çarparak devrildi. Kazada, sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan bir kişi kurtarılmış olup, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır'da otomobilin korkuluğa çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BBL 078 plakalı otomobil, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 15 Temmuz Şehitler Parkı mevkisinde korkuluğa çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan bir kişi ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.