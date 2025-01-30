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Diyarbakır'da Otomobil Korkuluğa Çarptı: 4 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil Korkuluğa Çarptı: 4 Yaralı
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Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda gerçekleşen kazada sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BBL 078 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Parkı mevkisinde korkuluğa çarparak devrildi. Kazada, sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan bir kişi kurtarılmış olup, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'da otomobilin korkuluğa çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BBL 078 plakalı otomobil, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 15 Temmuz Şehitler Parkı mevkisinde korkuluğa çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan bir kişi ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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