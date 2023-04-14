Diyarbakır'da köprülü kavşakta altyapı çalışması yapılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ortaklığında yürütülecek projeyle Doğum Hastanesi Köprülü Kavşağında altyapı güçlendirecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülecek projeyle Doğum Hastanesi mevkii ve Doğum Hastanesi Köprülü Kavşağında aşırı yağışlarda oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçilecek.

Projenin detaylarını görüşmek için Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Karayolları 9. Bölge Müdürü Savaş Bayındır'ı makamında ağırladı.

Tutşi, DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak gerekli tüm desteği vereceklerini belirtti.