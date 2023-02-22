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DİYARBAKIR'DA KONTROLLÜ YIKIMDA 10 KATLI BİNA ÇÖKTÜ; O ANLAR KAMERADA

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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bulunan 10 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çökerken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bulunan 10 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çökerken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden olup, 1'i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürdürülüyor. Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Sokak'taki 10 katlı bina ise kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kapladı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Binadan kalan molozlar, kamyonlara yüklenip, hafriyat alanına götürüldü.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Bağlar Güncel Haberler

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