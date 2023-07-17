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Diyarbakır'da Kontrolden Çıkan Araçlar Çarpıştı: 3 Yaralı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 3 kişi hafif yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kontrolden çıkan iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 18.40 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mahabat Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 AK 723 ve 34 BRT 211 plakalı araçlar, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada araçlar hasar görürken, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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