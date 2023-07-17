Diyarbakır'da Kontrolden Çıkan Araçlar Çarpıştı: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 3 kişi hafif yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.