Diyarbakır'da Komutan Ganem'in mektubu ahşaba işlenerek Küpeli Kapısı'na yerleştirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, İslam orduları komutanı İyaz bin Ganem'in Dariya Kraliçesi Meryem'e gönderdiği mektup Küpeli Kapısı'na yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın 639'da İslam orduları tarafından kuşatılması sırasında Başkomutan İyaz bin Ganem'in, Dariya topraklarının kraliçesi Meryem'e gönderdiği mektup, ahşaba işlenerek merkez Sur ilçesindeki tarihi kapının iki tarafında sergilenmeye başlandı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, mektubu sergilendiği yerde inceledi.

Çiftçi, Ganem'in Dariya Kraliçesi Meryem'e gönderdiği mektubu, fetih sırasında şehit olan 27 sahabenin de metfun olduğu İçkale'deki kapı girişinde vatandaşların bilgisine sunduklarını kaydetti.