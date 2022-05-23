Diyarbakır'da KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Diyarbakır'da KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Diyarbakır'da KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Ünsaldı köyünde çiftçilik yapan Ahmet B. (60), tarlada rahatsızlanınca Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet B, buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ahmet B, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ahmet B'nin cenazesi, Ünsaldı köyünde toprağa verildi.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Diyarbakır, Araştırma, Batman, Kırım, Güncel, Haberler

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