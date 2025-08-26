Diyarbakır'da Kızılay'dan Yetim Öğrencilere Kırtasiye Yardım Kampanyası

Diyarbakır'da Türk Kızılay Sur Şubesince yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye malzemelerinin giderilmesi amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak ve eğitim kalitelerini artırmak amacıyla kırtasiye yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.

Geçen yıl yaklaşık 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduklarını aktaran Sönmez, hayırseverlerin desteğiyle bu yıl daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Öğrencilerin mutluluğunu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini belirten Sönmez, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı çalışmada tüm hayırseverlerimizden öğrencilerimizin sevinçlerine ortak olmasını bekliyoruz. Unutmayalım ki bir çocuğun hayatı eğitimle değişir. Hayırsever vatandaşlarımız ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için başlatılan kırtasiye yardımı kampanyamıza nakdi bağış yaparak ve yeni alınmış kırtasiye malzemelerini (çanta, defter, boya, kalem, silgi, suluk gibi) bağışlayarak destek olabilir. Bağışta bulunmak isteyenler Türk Kızılay Sur Şubesine bizzat başvurabilir veya şubeyi arayarak bilgi alabilir. Temin edilen malzemeler ekiplerimiz tarafından önceden tespit edilen yetim ve muhtaç öğrencilere ulaştırılacak."