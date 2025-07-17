Diyarbakır'da Kız Kardeşini Döverek Öldüren Ağabey Tutuklandı

Diyarbakır'da Kız Kardeşini Döverek Öldüren Ağabey Tutuklandı
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, 16 yaşındaki Z.A., 14 yaşındaki kız kardeşi Rojda A.'yı döverek öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Z.A., adli süreç için cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde kız kardeşi Rojda A.'yı (14) döverek öldüren ağabeyi Z.A. (16), tutuklandı.

Olay, 9 Temmuz'da 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Z.A., kardeşi Rojda A.'yı markete göndermek istedi. Markete gitmek istememesi üzerine Z.A., Rojda'ya hortumla saldırarak, yumruk attı. Yere yığılan Rojda, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Rojda'nın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Rojda, toprağa verildi.

Gözaltına alınan Z.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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