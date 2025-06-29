Diyarbakır'da Kız Kaçırma Tartışması Kanlı Bitti: Bir Ölü

Diyarbakır'da Kız Kaçırma Tartışması Kanlı Bitti: Bir Ölü
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba aileler arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Yasemin Budak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde akraba aileler arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Yasemin Budak (44) öldü. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Başalan Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba aileler arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Yasemin Budak'ın başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Budak, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Budak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yasemin Budak'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahallede defnedildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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