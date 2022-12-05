Diyarbakır'da kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla bir kişi yakalandı Güncel Haberler Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. İlçenin 5 Nisan Mahallesi'nde bir kız çocuğunu metruk bir evde taciz ettiği öne sürülerek, vatandaşlarca yakalanan kişi darbedildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çocuğu taciz ettiği iddia edilen kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Diyarbakır Bağlar Güncel Haberler

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