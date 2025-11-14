Haberler

Diyarbakır'da Kız Çocuğu Merdivenden Düşerek Ağır Yaralandı


Diyarbakır'da merdivenden düşen bir kız çocuğu, komşusunun otomobiliyle hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, yoğun trafikte yaralı çocuğa eskortluk ederek hastaneye ulaşımını sağladı. Kız çocuğunun sağlık durumu stabil.

DİYARBAKIR'da apartmanda merdivenden düşerek ağır yaralanan kız çocuğu, komşusunun otomobili ve polis eskortuyla hastaneye kaldırıldı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kayapınar ilçesindeki Raman Kent Sitesi'nde meydana geldi. Apartmanın merdivenlerinden düşen kız çocuğu ağır yaralandı. Durumu fark eden komşusu Ümit Kurt, çocuğu ilk müdahalesinin ardından otomobiline alarak hastaneye götürmek için yola çıktı. Trafiğin yoğun olduğu sırada hız yaptığı gerekçesiyle polis ekipleri tarafından durdurulan aracın sürücüsü, yaralı çocuğu hastaneye yetiştirmeye çalıştığını söylemesi üzerine ekipler, otomobile eskortluk yaptı. Polis, yolu açıp trafiği yönlendirerek kız çocuğunun hastaneye ulaştırılmasını sağladı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, polis ekiplerinin yolu açarak otomobile eşlik ettiği görüldü. Hastanede tedavi altına alınan kız çocuğunun sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.


