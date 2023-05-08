Diyarbakır'da kitap mezadı sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin her ay farklı bir mekanda düzenlediği kitap mezadı devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin her ay farklı bir mekanda düzenlediği kitap mezadı devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca vatandaşların basımı bitmiş kitaplara ulaşabilmesi ve ellerinde bulunan okunmuş kitapları satması için düzenlenen mezat, Keçi Burcu'nda gerçekleştirildi.

Kitapseverler açık artırma yoluyla okudukları kitapları satma veya başka kitaplar alma imkanı buldu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kitap mezadını her ay farklı bir mekanda kitapseverler için düzenlemeye devam edecek.