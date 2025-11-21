Haberler

Diyarbakır'da 'Kitap Kurdu Yarışması' Lansmanı Gerçekleşti

Diyarbakır'da 'Kitap Kurdu Yarışması' Lansmanı Gerçekleşti
Güncelleme:
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 'Kitap Kurdu Yarışması' için lansman yapıldı. Lansmanda gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hedefleniyor. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, gençlerin bu yarışmaya ilgi göstereceğine inandığını belirtti.

Diyarbakır'da Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) ortaokul öğrencilerine yönelik organize ettiği "Kitap Kurdu Yarışması"nın lansmanı gerçekleştirildi.

Selahaddin Eyyubi Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen lansman programında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Lansmana ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, güzel atmosfer bulunan salondaki öğrencilerin heyecanının dorukta olduğunu söyledi.

Diyarbakır'a kitap okuma seferberliğini başlatmak için geldiklerini belirten Beşinci, şunları kaydetti:

"Gençlerin okuma alışkanlığı kazanmasını istedik. Gençlerin entelektüel, fikir, düşünce yapıları ve hayal güçlerini geliştirerek, kendilerine ve ülkelerine katkılarını artırmak istiyoruz. Gençlerimizin kitap kurdu yarışmamıza ilgi göstereceğine inanıyorum. 3 ay boyunca bu kitapları okuyacak ve kitap okuma alışkanlığını kazanacak, sonucunda çok güzel ödüllerimiz var. Kitap kurtları yarışacak, ülkemiz ve gençlerimiz kazanacak."

Daha sonra Beşinci, programa katılan gençlerle fotoğraf çektirdi.

Programa, Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Yasin Aslan, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, TÜGVA Diyarbakır Temsilcisi Abdullah Kikizade, Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
