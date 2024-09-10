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Diyarbakır'da Kitap Fuarı Tanıtıldı

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Diyarbakır'da 30 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek kitap fuarının tanıtımı yapıldı. Fuar, kentin ve bölgenin en önemli fuarlarından biri olacak.

Diyarbakır'da 30 Kasım-8 Aralık'ta gerçekleştirilecek tarihleri arasında kitap fuarının tanıtımı yapıldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile TÜYAP Fuarcılık tarafından Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek fuarın tanıtımı DTSO Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, 2005 yılından bu yana kentin fuar merkezi olması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

2008'de TÜYAP ile yaptıkları sözleşme ile fuarcılıkta önemli bir mesafe kat ettiklerini belirten Kaya, "Salgın ile deprem gibi doğal afetler fuar sürecini etkiledi ama biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kitap fuarı da sadece kentimizin değil bölgenin en önemli fuarlarından biri olacak. Kentin ve bölgenin Kitap Fuarına ilgisi oldukça yoğun." dedi.

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü de 45 yıldır Türkiye'de fuarcılık sektörüne önemli katkılar sağladıklarını belirtti.

Fuarlar ile kentin ekosistemine, kültürüne önemli katkılar sunduklarını dile getiren Ersözlü, "Diyarbakır fuar kültürü olan bir şehir. Bu bölgede aydın ve edebiyat dünyasını takip eden bir okur kitlesi var. 30 Kasım'da bu bölgenin en nitelikli ve güzel fuar merkezinde kitap fuarını açacağız. 9 gün boyunca Türkiye'nin yazarlarını, şairlerini, sanatçılarını Diyarbakır'da ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise şunları kaydetti:

"Kitap fuarları yayıncılar, yazarlar ve okurların bir arada olduğu çalışmalardır. Diyarbakır tarihsel anlamda edebiyatın önemli kalelerinden birdir. Çevre illerden de okurların gelmesi bizi çok heyecanlandırdı. Burada yazarlar, şairler olacak. 30 Kasım'da bir kültür şöleni yaşayacağız."

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Sanat Etkinlik Edebiyat Kültür Güncel Aralık

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