Diyarbakır'da son günlerde 40 dereceyi aşan sıcaklardan sonra kısa süreli yağış etkili oldu. Yağışlar sele neden olurken, sıcaklık da düştü.

Diyarbakır'da kısa süreli yağış etkili oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da son günlerde 40 dereceyi aşan sıcaklardan sonra kısa süreli yağış etkili oldu.

Yurdun bir bölümünde etkili olan yağışlar sele neden olurken, Güneydoğu'da da son günlerde artan sıcakların ardından Diyarbakır'da kısa süreli yağış etkili oldu. Bugün öğlen saatlerinde havanın kapanmasıyla, yağmur etkisini gösterdi. Yağış devam ederken sıcaklık 40 dereceden 36 dereceye düştü. Hava tahmin raporlarına göre Pazartesi ve Salı günleri de havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.