Diyarbakır'da Kırtasiyede Yangın Çıktı

Diyarbakır'da Kırtasiyede Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da bir kırtasiyede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DİYARBAKIR'da bir kırtasiyede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kırtasiye kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğleden sonra Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil 7'nci Cadde üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın altındaki kırtasiyede henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kırtasiyenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber- Kamera: Selim KAYA /DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akılalmaz karar

Deprem ile yüzleşen İstanbul'da ilçe belediyesinden akılalmaz karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Hull City'de milli yıldızla ayrılık açıklandı

Avrupa kulübü, milli oyuncumuzu takımdan gönderdi
Brezilya futbolunun efsanesi Lucio yoğun bakıma alındı

Brezilya futbolunun efsanesi yoğun bakıma alındı
Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı

Vatikan'da tarihi tören! Papa Leo yüzüğü taktı, resmen göreve başladı
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.