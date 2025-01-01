Diyarbakır'da Kırsal Öğrencilere Bilim Şenliği

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde "Bizim Köyde Bilim Şenliği Var Projesi"yle kırsal mahallelerdeki 101 okulda eğitim gören öğrenciler bilim ve teknolojiyle buluşacak.

Çınar Kaymakamlığı koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmet Merkezince "Bizim Köyde Bilim Şenliği Var Projesi" hazırlandı.

Kırsal mahallelerdeki 101 okulda öğrencilerin bilim ve teknolojiyle buluşturmak amacıyla yürütülen projenin, yerinde hizmet anlayışıyla ilk uygulaması Gümüştaş İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Proje kapsamında okulda düzenlenen şenlikte, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri çeşitli etkinlikler yaptı. Yüz boyama ve palyaço gösterisinin sunulduğu şenlikte, mikroskop, teleskop, çeşitli maketlerin tanıtımı ve deneyler yapıldı.

Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, AA muhabirine, ilçede dezavantajlı çocuklara yönelik hazırlanan projenin ilk etkinliğini ilçeye en uzak mesafede bulunan kırsal Gümüştaş Mahallesi'ndeki okulda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projenin ilk etkinliğini Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gören Genç Yeryüzü Doktorları ile birlikte yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bilimsel etkinlik faaliyetlerini Genç Yeryüzü Doktorları ekibiyle planladık. Çocuklarımızı, bilimsel alanda neler oluyor, neler yapılıyor, bunlarla alakalı bilgi alabilecekleri bir etkinlikle buluşturduk. İlçe merkezindeki imkanlar daha fazla. Kırsal Gümüştaş Mahallemiz Çınar merkeze 1 saat 10 dakika ve Diyarbakır merkeze 2 saat mesafede. Bu bölgedeki çocuklarımızın aslında dezavantajlı olmadıklarını göstermek adına bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz çünkü hepsi birbirinden değerli. Onlar da herhangi bir imkansızlık yaşamasın diye aslında ağırlığımızı buraya veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz."

Erdoğan, projede kırsal mahallelerdeki okulları daha ön planda tuttuklarını dile getirerek, bu mahallelerdeki imkanları artırmak istediklerini anlattı.

"Çalmadık kapı, dokunmadık yürek bırakmayacağız"

Çınar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Baver Fırat Esmer de Bakanlık olarak sadece sosyal yardımlar değil, aynı zamanda koruyucu ve önleyici sosyal hizmetler modelleriyle de sürekli sahada olduklarını ve geniş kitleye hizmet sunduklarını söyledi.

Kaymakamlık koordinesinde hazırladıkları projede kırsaldaki çocukları güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Esmer, şöyle devam etti:

"Projeyi özellikle konum itibarıyla teknolojik, pedagojik, kültürel bazı imkanlara erişim sıkıntısı yaşayan kırsaldaki uzak mahallelerimizde yürüteceğiz. Çok kapsamlı ve eğlenceli bilim şenliği için buradayız. Mikroskop, teleskop, afişler, posterler, deney setleri, çocuklarımızın yaş gruplarına uygun küçük deneyler, bitki ve hayvan numunelerinden oluşan tam donanımlı laboratuvarı köylerimizde çocuklarımızın hizmetine sunuyoruz. Çocuklarımızın kabiliyetlerini geliştirmek ve diğer akranlarıyla aralarında oluşan fırsat ve şans eşitsizliğini gidermek istiyoruz. Çalmadık kapı, dokunmadık yürek bırakmayacağız."

Gümüştaş Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Nurşin Doğan ise proje sayesinde çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerin devam etmesini isteyen Doğan, "Bizim için böyle şenlik yaptıkları için herkese çok teşekkür ederiz. Bütün arkadaşlarım da mutlu oldu." dedi.