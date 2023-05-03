Diyarbakır'da kırsal mahallelerde yollar yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu ve menfez çalışması yürütüyor.

Vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye taşımak için grup mahalle yollarının genişliğini de artıran ekipler, 7/24 esasına göre en iyi hizmeti sunmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Ekipler, 25 kilometrelik Çermik Yayıklı-Korudağ-Kömürcüler grup mahalle yolunda asfalt öncesi alt temel ve temel malzeme serim işlerine devam ediyor, Armutlu Mahallesinde ise beton parke döşeme çalışması yürütüyor.

Lice ilçe merkezinde yer alan caddelerde sıcak asfalt çalışmalarına başlayan ekipler, Birlik-Şenlik grup mahalle yolunda ise 12 kilometre boyunca yol genişletme, toprak işleri çalışması yürütüyor.

Ekiplerce, Çınar İkizoluk mahalle yolunda, asfalt hazırlık temel malzeme serme ve sıkıştırma işleri yapılıyor.