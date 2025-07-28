Diyarbakır'da Kırsal Alanda Yangın Çıktı, Müdahale Sürüyor

Diyarbakır'da Kırsal Alanda Yangın Çıktı, Müdahale Sürüyor
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan örtü yangınına, itfaiye, orman işletme müdürlükleri ve jandarma ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın kısa sürede büyüdü ancak kontrol altına alındı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde çıkan örtü yangınına, itfaiye ile Diyarbakır ve Elazığ Orman İşletme müdürlükleri ekiplerinin yanı sıra jandarma ve vatandaşlar havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ergani ilçesine bağlı kırsal Değirmendere ve Devletkuşu Mahalleleri arasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Ergani Belediyesi itfaiye ekipleri ile Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü'nde 2 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 27 görevli, Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü'nce de 1 arazöz ve 6 işçi sevk edildi. Değirmendere Jandarma Karakolu'na bağlı askerler ile köylüler de söndürme çalışmalarına destek verirken, İl Jandarma Komutanlığı'na ait yangın söndürme ekipmanlarına sahip askeri helikopter de havadan müdahalede bulunuyor.

'BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI'

Ergani Belediye Başkanı Şiyar Güldiken, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirterek, "Yangın büyük ölçüde söndürüldü. Helikopter, belediyenin iş makineleri ve arazi araçları, DİSKİ'ye ait su tankeri, Orman İşletme Müdürlüğü araçları, belediye meclis üyeleri, çalışanlar ve vatandaşlarla birlikte müdahalede bulunduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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