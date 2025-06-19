Diyarbakır'da Kırsal Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesi kırsal Kuyu Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çermik ilçesi kırsal Kuyu Mahallesi kırsalında, 18.30 sıralarında örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da iş makineleri ile çalışmalara destek verdi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,