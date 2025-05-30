Diyarbakır'da Kırbaç Geleneği Festival Havasında Kutlandı

Diyarbakır'da Kırbaç Geleneği Festival Havasında Kutlandı
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Diyarbakır'ın Terkan bölgesinde asırlık kamçı geleneği, gençlerin bir araya gelerek birbirlerini kırbaçladığı renkli bir festivalle sürdürüldü. Etkinlik, panayır havasında geçerken, hakemler karşılaşmaları yönetti.

Diyarbakır'da asırlık gelenekte bir araya gelen gençler birbirlerini kırbaçlıyor

Yüzlerce kişinin toplandığı kırbaç geleneği böyle görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur, Hani, Eğil ve Dicle ilçelerini kapsayan Terkan bölgesinde, bir araya gelen gençler, birbirlerini kırbaçlayarak asırlık geleneği sürdürüyor.

Merkez Sur ilçesinin kırsal bazı mahalleleri ile Dicle, Hani ve Eğil ilçelerini bağlayan bölüm, Terkan bölgesi olarak biliniyor. Bu bölgede asırlardır devam eden kamçı geleneği yılda bir kez ve Mayıs ayının 15'inde başlayıp ay sonuna kadar farklı mezralarda festival havasında yapılıyor.

Bir araya gelen gençler ve aileleri, panayır havasında bu ritüeli yapıyor. Gençler, gruplar halinde hakem eşliğinde birbirlerini kırbaçlayıp güç gösterisinde bulunuyor. Hakem, galip gelen veya birbirlerini yenemeyenleri ayırıp etkinliğin kavgaya dönüşmesinin önüne geçiyor.

Sur ilçesinin kırsal Doğanlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Baran, İHA muhabirine, kamçı geleneğinin dedelerinden beri devam ettiğini, 300 seneye yakın olduğunu söyledi.

Baran, Mayıs 15'inde Terkan bölgesinde aralıklarla devam ettiğini belirterek, "Her iki taraf karşı karşıya geçiyor. Ortada bir hakem var. Birbirlerini kırbaçlıyorlar. Bir sıkıntı olduğu zaman hakem araya giriyor. Dedelerimize de soruyoruz her hani bir bilgileri yok. Çoktan devam eden kırbaçlama geleneği var. Geleneksel olmuş, kendim tavsiye etmiyorum. Artık bunun sonlanmasını da istiyoruz" dedi.

Festivale gelen vatandaşlardan, Mehmet Kılıç, kamçı festivalinde oyun oynamaya geldiklerini söyleyerek, "Dedelerimizden kaldığı için bizde devam ettiriyoruz. O anki heyecan, stresle o an bir şey hissetmiyorsun. Futbolda nasıl hakem varsa burada da 2-3 hakem tutuluyor. Hem ayırmak için, hem de adaleti sağlamak için. Eskiden bende oynuyordum artık oynamıyorum. Oynayanlar bir hafta boyunca uyuyamıyorlar. Sırtlarında açıklıklar oluyor. Morluklar oluyor, bazen kanıyor" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Güncel
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