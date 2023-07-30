Diyarbakır'da Kiralık Ev Tartışması Kanlı Bitti

DİYARBAKIR'da bir sitede oturan N.Ö.'nün ev sahibi M.H.Ş., 2 bin 600 lira olan kirasını 10 bin lira yapmak istedi. Kiranın yasal sınır olan yüzde 25 oranında artırılmasını isteyen N.Ö., evden çıkmasını isteyen ev sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi tarafından darbedildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi M.H.Ş., 2 yıllık kiracısı N.Ö.'den 2 bin 600 lira olan kirasını 10 bin liraya yükseltmek istedi. Bunu kabul etmeyen N.Ö., yasal sınır olan yüzde 25 oranında artırılmasını istedi. Evden çıkmasını isteyen ev sahibi M.H.Ş., 4 yakınıyla beraber gelerek eşi ve 2 çocuğuyla sitenin bahçesinde bankta oturan N.Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle N.Ö., kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı. Darp raporu alan N.Ö., polis merkezine giderek ev sahibi ve kendisine saldıranlar hakkında şikayetçi oldu.