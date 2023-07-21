Diyarbakır'da Kiralık Arabaya Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Diyarbakır'da kardeşinin kiraladığı otomobille seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Saldırgan ise kaçtı ve aranıyor.

Diyarbakır'da kardeşinin kiraladığı otomobille seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı. Saatlerce takip ettiği kiralık araca 10'dan fazla el ateş açan saldırgan ise her yerde aranıyor.

Olay, saat 18.45'te merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477'nci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 gün önce B.G. adına kiralanan 34 FOT 062 plakalı otomobili kullanan kardeşi Ramazan G., kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Seyir halinde olan otomobile 10'dan fazla el ateş edildi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Ramazan G.'yi ilk müdahalelerinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR