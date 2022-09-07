DİYARBAKIR'DA KİMLİK BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLEN PKK'LI İSTANBUL'DA YAKALANDI Güncel Haberler DİYARBAKIR Lice'de Mehmedil mezrasında ele geçirilen örgütsel dokümanlardan kimliği tespit edilen terör örgütü PKK üyesi Fırat S. İstanbul'da yakalandı. DİYARBAKIR Lice'de Mehmedil mezrasında ele geçirilen örgütsel dokümanlardan kimliği tespit edilen terör örgütü PKK üyesi Fırat S. İstanbul'da yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Haziran'da Lice'nin Mehmedil mezrasında PKK'lı teröristlerin barındığı değerlendirilen bölgede çalışma yaptı. Terör örgütü üyelerine ait dokümanlar ele geçiren jandarma ekipleri, PKKKCK üyesi terörist Seyit Dilsöz kod adlı Fırat S.'ye ait bilgilere ulaştı. İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin çalışmasıyla PKK'lı terörist Fırat S.'nin İstanbul'da olduğu belirlendi. Örgüt üyesi Fırat S., TEM ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Fırat PKK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› DİYARBAKIR'DA KİMLİK BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLEN PKK'LI İSTANBUL'DA YAKALANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.