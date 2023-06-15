Diyarbakır'da kilolarca uyuşturucu ile yakalanan 32 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR Diyarbakır'da son 10 günde yapılan 30 narkotik operasyonunda 302 kilo 223 gram uyuşturucu madde türevleri ile onlarca hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 44 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satışı ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerin yapmış olduğu titiz çalışmalar sonucu, Diyarbakır'da temin ettikleri uyuşturucu maddeleri şehirlerarası otobüslerle ve ticari taksilerle sevk etmek isteyen şüphelilere ve il merkezinde bulunan muhtelif apartlarda uyuşturucu madde ticareti-kullanımı gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda şüpheliye uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından işlem yapıldı.

Diyarbakır şehirlerarası otobüs terminalinde durdurulan şüphelilere ait valizde ve peynir bidonları arasında 13 kilo 195 gram skunk maddesi ele geçirildi. Son olarak, il dışından temin edilen uyuşturucu maddeleri hurda yüklü kamyonla sevk etmeye çalışan şüpheliler yapılan başarılı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Polis uygulama noktasında durdurulan çekici ve dorsesinde narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, paketler halinde 5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Son 10 günde Diyarbakır Narkotik Polisi tarafından "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçlarına yönelik yapılan 30 operasyonda yakalanan 44 şüpheliden, adli makamlara sevk edilen 32'si tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda; 179 kilo 135 gram skunk maddesi, 114 kilo 143 gram esrar türevleri, 8 kilo 945 gram metamfetamin, 72 adet sentetik ecza ve 107 adet ecstasy ele geçirildi.