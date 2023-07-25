Diyarbakır'da KGYS Direği Devrildi
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Diyarbakır'da bir hafriyat kamyonunun açık kalan dorsesi, KGYS direğine çarparak devrildi. Sürücü yaralanmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİYARBAKIR'da, hafriyat kamyonunun açık kalan dorsesinin çarptığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direği, devrildi.
Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Bismil kara yolunda meydana geldi. Ekrem A.'nın kullandığı 21 ADP 990 plakalı hafriyat kamyonunun açık kalan dorsesi, kara yolunda bulunan KGYS direğine çarptı. Direğin yola devrildiği kazada sürücü yaralanmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Güncel