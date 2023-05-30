Diyarbakır'da Kedi Kumu İçerisinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır'da yapılan operasyonda kedi kumu içerisinde 6 bin 740 adet extacy hap, 1 adet tabanca ve 21 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kedi kumu içerisinde 6 bin 740 adet extacy hap, 1 adet tabanca ve 21 adet tabanca fişeği ele geçirilirken, olay ile ilgili 2 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da çeşitli alanda faaliyet gösteren işletmeler bulunan ve yoğun insan hareketliliği olan binada yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Yenişehir ilçesinde bulunan ve uyuşturucu tacirleri tarafından özellikle seçildiği anlaşılan bir apartmanın çatı katı ile apartmanda bulunan bir dairede yapılan aramada atık kanaati verilen tenekelerde ve kedi kumu içerisinde 6 bin 740 adet extacy hap, 1 adet tabanca ve 21 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla alakalı, haklarında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan işlem yapılan R.T. ve N.A. isimli şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - DİYARBAKIR