Diyarbakır'da Kazada Hayatını Kaybeden Şube Müdürü Toprağa Verildi

Diyarbakır'da Kazada Hayatını Kaybeden Şube Müdürü Toprağa Verildi
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Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Fesih Barut'un cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi. Cenaze töreninde yakınları sinir krizi geçirdi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ŞUBE MÜDÜRÜ, DİYARBAKIR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Batman'ın Sason ilçesi kırsalında davaya konu kilisenin keşfinden dönen ve içinde bilirkişi ekibinin bulunduğu otomobilinin şarampole yuvarlandığı kazada ölen 5 kişiden Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Fesih Barut'un cenazesi, Batman'daki otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır'a getirildi. Yeniköy Mezarlığı'na Getirilen Barut'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze töreninde yakınları sinir krizi geçirdi.

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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