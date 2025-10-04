Haberler

Diyarbakır'da Kaza: Yaralılar Arasında Bircan Turan Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Kaza: Yaralılar Arasında Bircan Turan Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'da bir otomobilin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Bircan Turan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DİYARBAKIR'da kaldırıma çarparak alev alan otomobilde yaralanan 3 kişiden biri olan Bircan Turan (46), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Kaza, 14 Eylül gecesi Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çarparak alev aldı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobilde bulunan 3 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunun yüzde 80'inde yanık oluşan Bircan Turan, 2 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Turan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
